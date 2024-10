Į Europą atslinko galinga audra: jau talžo vieną šalį, aiškėja, kur smogs toliau

„Euronews“ kalbėjosi su meteorologu Larsu Lowinskiu ir aiškinosi, kokį poveikį Europai padarys ši audra.

„Kirk“ priskiriamas ne uraganų klasei, o audroms. Nors ji nebus tokia pavojinga kaip „Milton“, ji vis tiek padarys tam tikrų nuostolių ir sutrikdys Europos gyvenimą.

„Kirk“ iš pradžių buvo didelis uraganas, trumpam pasiekęs 4 kategoriją. Nors uraganas sumenko, audra vis tiek išliks labai stipri, sako L. Lowinskis.

When #Kirk reaches Europe it will no longer be a hurricane, but the storm could still bring strong winds to parts of Spain, Portugal, France, Belgium, and the UK next week.



This map shows the latest ICON wind gusts forecast plus the latest forecast path from the NHC: pic.twitter.com/G5fuAVBtfZ

