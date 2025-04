Hučių teigimu, JAV per antskrydį pataikė į kalėjimą, kuriame laikomi migrantai iš Afrikos

JAV kariuomenė šios naujienų agentūros CNN internetinėje svetainėje pasirodžiusios informacijos kol kas nekomentavo.

Išpuolis buvo įvykdytas Jemeno Sados regione, kuriame veikia hučių atramos punktas. Sukilėlių palydovinės televizijos kanalo „al-Masirah“ parodytame reportaže buvo matyti po sprogimo ant žemės gulintys kūnai ir sužeistieji. Tikslus aukų skaičius kol kas nežinomas.

JAV kariuomenės centrinė vadavietė į naujienų agentūros „The Associated Press“ prašymus ką nors pakomentuoti kol kas neatsakė.

Šis smūgis buvo intensyvios prezidento Donaldo Trumpo administracijos prieš sukilėlius pradėtos antskrydžių kampanijos dalis. Tęsdamos šiuos antskrydžius, Jungtinės Valstijos tuo pat metu mėgina derėtis su pagrindiniu hučių rėmėju – Iranu dėl Teherano vis sparčiau vykdomos branduolinės programos.

Per naktinius JAV antskrydžius, kurių takiniu tapo Jemeno sostinė, žuvo mažiausiai aštuoni žmonės, pranešė hučiai. Amerikos kariuomenė patvirtino, kad per mėnesį trunkančia kampaniją buvo suduota daugiau nei 800 smūgių.

JAV kariuomenės centrinės vadavietės naktį išplatintame pranešime taip pat nurodoma, kad operacijos „Roughrider“ prieš sukilėlius metu buvo „nukauta šimtai hučių smogikų ir daugybė vadų“, įskaitant tuos, kurie yra susiję su hučių raketų ir dronų programa. Šių pareigūnų tapatybė nenurodoma.

„Be jokios abejonės, Iranas toliau teikia pagalbą hučiams, – teigiama pranešime. – Hučiai mūsų pajėgas toliau pulti gali tik Irano režimo remiami.“

Kariškiai pridūrė: „Mes toliau didinsime spaudimą, kol pasieksime savo tikslus, tai yra vėl užtikrinsime laisvą laivybą ir Amerikos atgrasymo priemonių veiksmingumą šiame regione.“

JAV atakas prieš hučius pradėjo dėl to, kad ši grupuotė puldinėja Raudonąja jūra – svarbiu tarptautinės prekybos maršrutu – plaukiančius laivus bei vykdo išpuolius prieš Izraelį. Be to, hučiai yra paskutinė Irano vadinamosios „Pasipriešinimo ašies“ smogikų grupuotė, gebanti reguliariai puldinėti Izraelį.