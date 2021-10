Homoseksualūs herojai: supermenas – tikrai ne pirmasis taip pavaizduotas

Nors visuomenė apie tai sužinojo visai neseniai, komiksų skaitytojai tai įtarė jau kelis mėnesius. Pastaruosiuose komikso „Superman: Son of Kal-El“ numeriuose atskleidžiamas stiprėjantis romanas tarp J. Kento ir žurnalisto Jay Nakamura. J. Kentas savo vaikiną pristatė tėvams naujausiuose komiksų, kuriuose jis vaidina, numeriuose, rašo theconversation.com.

Atskleidimas, kad supermenas yra biseksualus, yra svarbus dalykas superherojų komiksų požiūriu, tačiau ne visiems jis patiko. Buvęs „Supermeno“ aktorius Deanas Cainas tvirtino, kad šis žingsnis būtų buvęs drąsus prieš 20 metų, tačiau dabar tai buvo tiesiog „griebimasis praeinančios mados“.

Įvairūs JAV respublikonų senatoriai skundėsi šiuo sprendimu, įskaitant Arizonos valstijos senatorę Wendy Rogers, kuri jį pavadino „pabudusiu supermenu“. Joshas Mandelis, bandantis užimti vietą senate, sakė: „Biseksualūs komiksai vaikams [bando] sunaikinti Ameriką“. Kitas Arizonos respublikonas Joshas Barnettas paklausė: „Kodėl Holivudas turi viską sugadinti?“

Knygoje „The Superhero Symbol“, kurioje susitinka įvairių disciplinų superherojų mokslininkai, autoriai pažymi: „Nors supermeno emblema reiškia viltį, lengvai atpažįstamas logotipas taip pat tapo tokiu galingu prekės ženklu kaip auksinės arkos [McDonald‘s prekės ženklas] ar stilizuotas išlenkimas“. Ir jo gerai žinomas „S skydas“, kuris anksčiau buvo siejamas su heteroseksualiu vyru, ginančiu „tiesą, teisingumą ir amerikietišką būdą“, dabar siejamas su jaunu biseksualiu vyru.

Daugelis žmonių taip pat galėjo nustebti sužinoję, kad supermenas turi sūnų. Tačiau tai nėra naujas siužeto vingis – apie tai buvo pasakojama ir anksčiau. Puikus pavyzdys yra Alano Moore'o 1986 m. parašytas komikso tęsinys.

Filme „Supermenas: sugrįžimas“ (2006 m.), įkūnijamas septynerių metų Jasonas Kentas, o seriale „Superman & Lois“ vaizduojami net du paaugliai berniukai – Jonathanas ir Jordanas.

Skaitytojų atspindys

Filmuose ir serialuose supermeno vaikų seksualumas dar neatskleistas. Neheteroseksualūs superherojai tikrai nėra naujas reiškinys. „Marvel Comics“ „Young Avengers“ („Jaunųjų keršytojų“) komanda egzistuoja nuo 2005 m., o dauguma grupės narių priklauso LGBTQ+ bendruomenei.

Kai kurie iš jų pradėjo pasirodyti „Marvel Cinematic Universe“ „Disney+“ serialuose, įskaitant Wiccan (seriale „WandaVision“) ir Kid Loki (seriale „Loki“), o „Mis America“ kitais metais bus rodoma filme „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ kaip lesbietė. Ji yra pirmoji „Marvel“ veikėja iš Lotynų Amerikos, priklausanti LGBTQ+ bendruomenei.

Komiksuose iksmenas Iceman‘as ir Betmeno pagalbininkas Robinas pastaruoju metu komiksuose buvo įsivėlę į tos pačios lyties santykius. Tačiau „Marvel“ buvo nuosaikesnis dėl savo žymesnio personažo Deadpool‘o, kuris labiau žodžiais, o ne veiksmais, yra įvardijamas kaip biseksualas arba paneksualas.

Tiek „Marvel“, tiek „DC“ į kai kurias istorijas įtraukė pasakojimus apie atsiskleidimo (prisipažinimo esant LGBTQ+) sunkumus. Pavyzdžiui, jaunesnė Iceman‘o versija keliavo nuo XX a. iki XXI a., kad galėtų prsipažinti apie savo seksualinę orientaciją. Panašiai atskleidžiama, kad Batwoman buvo išmesta iš karo mokyklos dėl „neklausk, nesakyk“ politikos, egzistavusios JAV iki 2011 m., kuri gėjams, lesbietėms ar biseksualiems asmenims uždraudė atlikti karo tarnybą.

Apie paauglį supermeną taip pat buvo pasakojama TV serialo „Smallville“ sezono pradžioje. Kaip ir jo stipri draugystė su jaunuoju Lexu Luthoru – kai kurie žiūrovai teigė, kad tai yra „queer-baiting“. Tai reiškia, kad kūrėjai užsimena apie romantiškus santykius tarp tos pačios lyties asmenų, bet iš tikrųjų niekada to nepavaizduoja. Taigi, LGBTQ+ bendruomenės nariams, kurie yra šių komiksų gerbėjai, sužinoti, kad supermenas bus tikrai įtraukiamas į tos pačios lyties santykius, yra labai svarbu.

Nors „DC Comics“ nebuvo pakankamai drąsūs, kad pačiam Clarkui Kentui surastų vaikiną, siužetas leidžia biseksualiems paaugliams pamatyti save visame pasaulyje žinomame personaže. Biseksualūs paaugliai, matydami Jonathaną Kentą su „vilties“ emblema ant krūtinės, pasijaus labiau priimti visuomenės.