Harris: JAV visiškai pasirengusios išrinkti pirmąją moterį prezidentę

Likus dviem savaitėms iki rinkimų dienos, K. Harris ir D. Trumpas rengia mitingus svyruojančiosiose valstijose, rodosi eteryje ir kalba tinklalaidėse, siekdami įgyti pranašumą lenktynėse, kurios, kaip rodo apklausos, yra iš esmės apylygės.

Kalbėdama nacionaliniame NBC tinkle, K. Harris, paklausta, ar Amerika pasirengusi išrinkti pirmąją moterį prezidentę, atsakė, kad šalis tam visiškai pasiruošusi, tačiau taip pat pažymėjo, kad jos kandidatūra yra skirta „atversti naują lapą“.

„Žmonės yra išsekę nuo Donaldo Trumpo ir jo požiūrio, nes jis kalba tik apie save“, – sakė ji.

Tuo metu D. Trumpas, kalbėdamas savo šalininkams Šiaurės Karolinoje, skleidė visai kitokią žinutę.

REKLAMA

REKLAMA

„Šie rinkimai yra pasirinkimas tarp to, ar turėsime dar ketverius metus nekompetencijos, nesėkmių ir katastrofų, ar pradėsime ketverius geriausius metus per visą mūsų šalies istoriją“, – sakė jis ir sulaukė pritarimo šūksnių.

REKLAMA

Mitingo metu jis ne kartą pavadino K. Harris ir jos kandidatą į viceprezidentus Timą Walzą (Timą Volcą) kvailiais.

„Užrakinti“ D. Trumpą

Rinkimus temdo ypatinga įtampa ir baimė dėl smurto ar D. Trumpo atsisakymo pripažinti rezultatus, jei jis pralaimės. Be kita ko, respublikonas ir toliau nepripažįsta pralaimėjęs 2020 metų rinkimus Joe Bidenui (Džo Baidenui).

K. Harris sakė NBC, kad jos kampanija yra pasirengusi scenarijui, jei D. Trumpas per anksti paskelbs pergalę per balsų skaičiavimo procesą, kuris gali užtrukti kelias dienas.

REKLAMA

REKLAMA

J. Bidenas, kuris nedažnai dalyvauja K. Harris kampanijoje, antradienį nusitaikė į D. Trumpą, perfrazuodamas liūdnai pagarsėjusią eksprezidento skanduotę, nukreiptą prieš Hillary Clinton (Hilari Klinton): „Užrakinkite ją“ („Lock her up“).

Lankydamasis Naujajame Hampšyre, J. Bidenas nedidelei miniai sakė, kad „turime užrakinti“ D. Trumpą – ir greitai pridūrė: „Politiškai užrakinti jį.“

D. Trumpui, kuris varžosi su K. Harris, kad pakeistų J. Bideną, pateikta virtinė baudžiamųjų kaltinimų keliose bylose, bet Baltieji rūmai labai stengiasi nesikišti į reikalus dėl respublikono teisinių problemų.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

D. Trumpo kampanija atsakė, kad J. Bidenas ir K. Harris „visą laiką turėjo planą (...) politiškai persekioti savo oponentą“.

Apie 18 mln. amerikiečių jau balsavo paštu arba asmeniškai – tai sudaro daugiau kaip 10 proc. visų 2020 metų rinkimų dalyvių.

Atrodo, kad kai kurios apklausos pastaruoju metu respublikonui, kuris, būdamas 78 metų, yra vyriausias kurios nors pagrindinės partijos kandidatas JAV istorijoje, suteikia nedidelę persvarą – tačiau visos jos yra paklaidos ribose.

REKLAMA

Kad ir kokie būtų rezultatai, lapkričio 5 dieną JAV įeis į istoriją: rinkėjai arba išrinks pirmąją šalies prezidentę moterį, arba į Baltuosius rūmus pasiųs pirmąjį nuteistą nusikaltėlį.

„Nešūkaukite, balsuokite!“

60-metė K. Harris kampanijai taip pat pasitelkė du itin populiarius demokratus: Baracką ir Michelle Obamas (Baraką ir Mišel Obamas).

Buvęs prezidentas, antradienį kalbėdamas Madisone vykusiame mitinge, ugningai užsipuolė D. Trumpą.

REKLAMA

„Nešūkaukite, balsuokite!“ – ragino jis žmones.

Kiek vėliau reperis Eminemas pristatė B. Obamą svarbiame K. Harris kampanijos renginyje Detroite ir sulaukė buvusio prezidento atsako repu.

„Paprastai aš nesinervinu, bet po Eminemo pasirodymo jaučiausi kažkaip taip“, – sakė B. Obama ir ėmė kartoti reperio hito „Lose Yourself“ žodžius.

Tuo metu D. Trumpas kampanijos metu vis dažniau kartojo sąmokslo teorijas, dažnai nukreiptas prieš migrantus ir savo politinius oponentus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Antradienį Floridoje kalbėdamas su ispanakalbių bendruomenės lyderiais jis sakė: „Būdamas prezidentu, turi didžiulę (galią) – tai vadinama nepaprasta galia. Turi nepaprastą galią.“

„Tiesiog gali pasakyti: „Uždarykite sieną“ – ir siena uždaryta“, – pridūrė D. Trumpas.

K. Harris kampanija savo ruožtu ėmė vis garsiau kalbėti apie jo psichinį ir fizinį tinkamumą užimti prezidento postą, kartu bandydama patraukti nuosaikiųjų respublikonų rinkėjų dėmesį.

REKLAMA

Be to, vienas artimiausių D. Trumpo padėjėjų, kai šis dirbo prezidento poste, buvęs jūrų pėstininkų generolas Johnas Kelly (Džonas Kelis), antradienį leidiniui „The New York Times“ patvirtino ankstesnius pranešimus, kad respublikoną laiko fašistu.

„Žinoma, buvęs prezidentas yra kraštutinių dešiniųjų srityje, jis neabejotinai yra autoritaras, žavisi žmonėmis, kurie yra diktatoriai – jis tai yra sakęs. Taigi jis tikrai patenka į bendrą fašisto apibrėžimą, tikrai“, – kalbėjo jis.

REKLAMA

Prieštaringai vertinamas tinklalaidininkas Joe Roganas (Džo Roganas), vienos klausomiausių JAV tinklalaidžių vedėjas, sakė, kad jo interviu su D. Trumpu turėtų pasirodyti penktadienį.

Netradicinė žiniasklaida, įskaitant tinklalaides, vaidina svarbų vaidmenį šių rinkimų kampanijoje, kandidatams bandant pasiekti specifinę auditoriją, pavyzdžiui, jaunas moteris ir juodaodžius vyrus.