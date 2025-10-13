„Hamas“ patvirtino įsipareigojimą laikytis paliaubų

„Patvirtiname savo įsipareigojimą laikytis pasiekto susitarimo ir su juo susijusių grafikų, kol to laikysis okupantas (Izraelis)“, – pareiškė „Hamas“ karinis sparnas „Al-Qassam“ brigados. Susitarimą jos pavadino palestiniečių tautos atkaklumo priešintis Izraeliui rezultatu.
„Hamas“ apkaltino Izraelį pirmaisiais mėnesiais torpedavus visas pastangas nutraukti karą Gazoje. Izraelio vyriausybė esą nenorėjo atsisakyti savo „žiaurumo ir keršto instinkto“. Izraelis esą dabar pasidavė kare, nes Izraelio kariuomenei nepavyko išlaisvinti įkaitų darant karinį spaudimą.
Gazos karą sukėlė beprecedentė „Hamas“ ir kitų ekstremistinių grupuočių ataka prieš Izraelį 2023 m. spalio 7 d. Per ją, Izraelio duomenimis, žuvo daugiau kaip 1 tūkst. 200 žmonių, 251 buvo paimtas įkaitu.
Izraeliui pradėjus karo veiksmus Gazos Ruože, čia, „Hamas“ institucijų duomenimis, jau žuvo daugiau kaip 66 tūkst. žmonių.
