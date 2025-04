Grenlandijos premjeras: „Jungtinių Valstijų kalbos nebuvo pagarbios“

Jensas-Frederikas Nielsenas tokius komentarus išsakė lankydamasis Danijoje su pirmuoju vizitu nuo tada, kai jis atėjo į valdžią, nuolatiniams JAV prezidento Donaldo Trumpo grasinimams perimti minimą strateginėje vietoje išsidėsčiusią salą metant šešėlį ant šios diplomatinės kelionės.

„Mes niekada nebūsime nuosavybės objektas, kurį gali nusipirkti bet kas, būtent tokia yra žinutė, kurią, manau, yra svarbiausia suprasti“, – žurnalistams greta Danijos ministrės pirmininkės Mette Frederiksen sakė J. F. Nielsenas.

Jo vizitas buvo surengtas po to, kai balandžio pradžioje M. Frederiksen lankėsi Grenlandijoje ir savo vizito metu pareiškė Jungtinėms Valstijoms, kad „jūs negalite aneksuoti kitos šalies“.

Tačiau tiek M. Frederiksen, tiek J. F. Nielsenas, kuris vadovauja Grenlandijos naujajai koalicinei vyriausybei po jo partijos pergalės kovo mėnesį vykusiuose rinkimuose, pažymėjo, kad jie būtų pasirengę susitikti su JAV lyderiu ir surengti derybas.

Įtampa tarp JAV ir Danijos išaugo, kai D. Trumpas kelis kartus pareiškė, kad nori perimti šios išteklių turtingos Arkties salos kontrolę. JAV prezidentas primygtinai tvirtina, kad Vašingtonui reikia Grenlandijos kontrolės saugumo sumetimais, ir atsisako atmesti galimybę panaudoti jėgą šiam tikslui pasiekti.

„Manau, kad mums to reikia dėl tarptautinės taikos, o jei mes to neturėsime, kils didelė grėsmė mūsų pasauliui. Todėl manau, kad Grenlandija yra labai svarbi tarptautinei taikai“, – ketvirtadienį žurnalistams per spaudos konferenciją šalia Norvegijos ministro pirmininko Jono Gahro Store pareiškė D. Trumpas.

Pagarbos stoka

„Dabar esame tokioje situacijoje, kurioje turime laikytis išvien. Jungtinių Valstijų kalbos nebuvo pagarbios“, – sakė J. F. Nielsenas.

„Visiškai su tuo sutinku“, – pridūrė M. Frederiksen.

J. F. Nielsenas dar kartą pakartojo, kad Grenlandija yra pasiruošusi stiprinti ryšius su JAV. „Esame pasiruošę stipriai partnerystei, tolesnei plėtrai, tačiau norime pagarbos“, – nurodė jis.

Kovo mėnesį Grenlandijoje dar lankėsi JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as – jo vizitą Nukas ir Kopenhaga laikė provokacija. Lankydamasis JAV Pitufiko karinėje bazėje, J. D. Vance‘as griežtai kritikavo Daniją už tai, kad ši „nepadarė gero darbo Grenlandijos žmonių labui“.

„Jūs nepakankamai investavote į Grenlandijos žmones ir į šio neįtikėtinai gražaus žemės ploto saugumo architektūrą“, – spaudos konferencijoje tvirtino jis.

Danijos užsienio reikalų ministras Larsas Lokke Rasmussenas į tai sureagavo socialiniuose tinkluose: „Esame atviri kritikai, tačiau pasakysiu visiškai atvirai – mums nepatinka tonas, kuriuo ji išsakoma.“

Pats J. F. Nielsenas yra sakęs, kad „Jungtinės Valstijos negaus Grenlandijos“. „Mes nepriklausome niekam kitam. Patys sprendžiame dėl savo ateities“, – socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtame įraše pridūrė jis.

J. F. Nielsenas per vizitą Kopenhagoje, kuris truks dvi dienas, taip pat susitiks su Danijos karaliumi Frederiku ir Danijos parlamento atstovais. Danijos karališkieji rūmai atskirame pareiškime nurodė, kad karalius tuomet parlydės J. F. Nielseną atgal į Grenlandiją ir surengs vizitą šioje Arkties saloje.

Apklausos rodo, kad didžioji dauguma iš 57 000 Grenlandijos gyventojų nori tapti nepriklausomi nuo Danijos, tačiau neturi noro tapti JAV dalimi.