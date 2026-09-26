Gelbėjimo drama Atėnuose: iš sugriuvusio pastato ištraukti žmonių palaikai

Pasak sostinės mero Hario Duko (Haris Doukas), sprogimą, kuris įvyko penktadienį auštant populiariame Plakos rajone, kur yra daug turistų apgyvendinimo įstaigų, greičiausiai sukėlė dujų nuotėkis.
Kiti du žuvusieji yra pagyvenęs vyras iš Jungtinės Karalystės (JK) ir jo žmona graikė, gyvenę antrajame trijų aukštų pastato aukšte, pranešė Graikijos valstybinis transliuotojas ERT.
Pasak laikraščio „Kathimerini“, keturių asmenų amerikiečių šeima nuomojosi butą pirmajame aukšte ir turėjo po kelių valandų išvykti į oro uostą, kad grįžtų į JAV.
Sprogimas sugriovė gyvenamąjį namą ir apgadino kitų pastatų bei transporto priemonių.
Laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad žuvusią amerikiečių šeimą sudarė pora, jų sūnus ir jo mergina.
Graikijos pareigūnai kol kas nenurodė jų tapatybių, amžiaus ir to, iš kurios JAV vietos jie atvyko.
„Neįtikėtina nelaimė“
Naujienų agentūros AFP paskelbtose nuotraukose matyti griuvėsius valantys ekskavatoriai, gelbėtojų naudojami termovizoriai.
„Žala apima visą gatvę ir gatvę už pastato, – sakė H. Dukas. – Kalbame apie neįtikėtiną nelaimę.“
H. Dukas pridūrė, kad du netoliese esantys pastatai dabar yra pavojingos būklės, atliekami patikrinimai, „siekiant nustatyti, ar jie gali likti stovėti, ar juos taip pat reikės nugriauti“.
Pirmojo aukšto buto savininkas Matajas Artavanis (Mathaios Artavanis) dienraščiui „Kathimerini“ sakė, kad sprogimo metu jo namuose nebuvo. Jis teigė vėliau nesėkmingai bandęs susisiekti su minėta brito ir graikės pora.
Prieš metus Plakos rajono gyventojai įspėjo miestą ir komunalinių paslaugų įmones apie dujų nuotėkio ar trumpojo jungimo pavojų, teigiama „Kathimerini“ paskelbtame gyventojų asociacijos laiške.
Gyventojai ragino surengti priešgaisrines pratybas, kad būtų nustatyti galimi rajono reagavimo į ekstremalias situacijas planų trūkumai.
Piliečių grupė socialiniuose tinkluose pranešė, kad vienas gatvės, kurioje įvyko sprogimas, gyventojas įspėjo pareigūnus, užuodęs galimą dujų nuotėkį.
Šis rajonas yra viena populiariausių turistinių zonų Atėnuose. Netoliese esantis Akropolis, viena žymiausių Graikijos lankytinų vietų, pernai sulaukė 4,6 mln. lankytojų.
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