Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Gelbėjimo drama Atėnuose: iš sugriuvusio pastato ištraukti žmonių palaikai

Papildyta 16.21 val.
2026-09-26 12:26 / šaltinis: BNS / Publikavo:
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) Andresa Repšytė
šaltinis: BNS / Publikavo:
2026-09-26 12:26
Pridėkite kaip šaltinį Google

Graikijos pareigūnai šeštadienį patvirtino, kad per sprogimą, kuris sugriovė nedidelį gyvenamąjį pastatą netoli Akropolio, žuvo šeši žmonės, tarp jų keturi turistai amerikiečiai.

Sprogimas Atėnų centre.EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Graikijos pareigūnai šeštadienį patvirtino, kad per sprogimą, kuris sugriovė nedidelį gyvenamąjį pastatą netoli Akropolio, žuvo šeši žmonės, tarp jų keturi turistai amerikiečiai.

REKLAMA
0

Pasak sostinės mero Hario Duko (Haris Doukas), sprogimą, kuris įvyko penktadienį auštant populiariame Plakos rajone, kur yra daug turistų apgyvendinimo įstaigų, greičiausiai sukėlė dujų nuotėkis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiti du žuvusieji yra pagyvenęs vyras iš Jungtinės Karalystės (JK) ir jo žmona graikė, gyvenę antrajame trijų aukštų pastato aukšte, pranešė Graikijos valstybinis transliuotojas ERT.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak laikraščio „Kathimerini“, keturių asmenų amerikiečių šeima nuomojosi butą pirmajame aukšte ir turėjo po kelių valandų išvykti į oro uostą, kad grįžtų į JAV.

REKLAMA

Sprogimas sugriovė gyvenamąjį namą ir apgadino kitų pastatų bei transporto priemonių.

Laikraštis „The New York Times“ pranešė, kad žuvusią amerikiečių šeimą sudarė pora, jų sūnus ir jo mergina.

Graikijos pareigūnai kol kas nenurodė jų tapatybių, amžiaus ir to, iš kurios JAV vietos jie atvyko.

„Neįtikėtina nelaimė“

Naujienų agentūros AFP paskelbtose nuotraukose matyti griuvėsius valantys ekskavatoriai, gelbėtojų naudojami termovizoriai.

REKLAMA
REKLAMA

„Žala apima visą gatvę ir gatvę už pastato, – sakė H. Dukas. – Kalbame apie neįtikėtiną nelaimę.“

H. Dukas pridūrė, kad du netoliese esantys pastatai dabar yra pavojingos būklės, atliekami patikrinimai, „siekiant nustatyti, ar jie gali likti stovėti, ar juos taip pat reikės nugriauti“.

Pirmojo aukšto buto savininkas Matajas Artavanis (Mathaios Artavanis) dienraščiui „Kathimerini“ sakė, kad sprogimo metu jo namuose nebuvo. Jis teigė vėliau nesėkmingai bandęs susisiekti su minėta brito ir graikės pora.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prieš metus Plakos rajono gyventojai įspėjo miestą ir komunalinių paslaugų įmones apie dujų nuotėkio ar trumpojo jungimo pavojų, teigiama „Kathimerini“ paskelbtame gyventojų asociacijos laiške.

Gyventojai ragino surengti priešgaisrines pratybas, kad būtų nustatyti galimi rajono reagavimo į ekstremalias situacijas planų trūkumai.

REKLAMA

Piliečių grupė socialiniuose tinkluose pranešė, kad vienas gatvės, kurioje įvyko sprogimas, gyventojas įspėjo pareigūnus, užuodęs galimą dujų nuotėkį.

Šis rajonas yra viena populiariausių turistinių zonų Atėnuose. Netoliese esantis Akropolis, viena žymiausių Graikijos lankytinų vietų, pernai sulaukė 4,6 mln. lankytojų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų