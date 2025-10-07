Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Friedrichas Merzas: ES turi atidėti vidaus degimo variklių uždraudimo terminą

2025-10-07 20:54 / šaltinis: BNS
2025-10-07 20:54

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas pirmadienį pareiškė, kad Europos Sąjunga (ES) turėtų nukelti suplanuotą 2035 metų terminą, kai turi būti nutraukta prekyba naujais automobiliais su vidaus degimo varikliais.

Prezidento ir Vokietijos Federalinio Kanclerio Friedricho Merzo spaudos konferencija (nuotr. Roberto Riabovo)

2

Šiuo metu Berlynas ieško priemonių, kaip paremti sunkumus patiriančią savo automobilių pramonę.

Vokietijos automobilių pramonės gigantai, tokie kaip „Volkswagen“, BMW ir „Mercedes-Benz“, reiškia abejones dėl ES siekio. Jie teigia, kad yra sunku kurti konkurencingą elektromobilių verslą, lyginant su Kinija ir jos įmonėmis, pavyzdžiui, BYD. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš ketvirtadienį vyksiantį susitikimą su automobilių sektoriaus atstovais Vokietijos kancleris kanalui NTV pareiškė, kad ES draudimas yra neteisingas.

Po automobilių gamintojų spaudimo ES praėjusį mėnesį įsipareigojo paspartinti 2035-ųjų tikslo peržiūrą. 

„Nenoriu, kad Vokietija būtų viena iš šalių, palaikančių šį neteisingą draudimą“, – pareiškė F. Merzas. 

Tačiau kancleris pripažino, kad šis klausimas vis dar derinamas su koalicijos partneriais – centro kairės socialdemokratais (SPD).

F. Merzas nurodė, kad SPD aplinkos ministras Carstenas Schneideris dar neturi atsakymo į šį klausimą, tačiau tikisi, jog vyriausybė iki ketvirtadienį vyksiančio automobilių sektoriaus susitikimo susitars dėl vieningos pozicijos.

Didžiausios Europos ekonomikos automobilių pramonę smarkiai paveikė arši Kinijos konkurencija, susilpnėjusi paklausa bei lėtesnis nei tikėtasi perėjimas prie elektrinių transporto priemonių.

Anksčiau šį mėnesį sportinių automobilių gamintoja „Porsche“ pranešė, kad dėl silpnos paklausos gerokai atidės elektromobilių gamybą. 

Kancleris atkreipė dėmesį, kad sunkvežimių gamybai vis dar reikalingi dyzeliniai varikliai ir kad būtų „rimta klaida“, jei Vokietija negalėtų atlikti tyrimų šioje srityje.

F. Merzas taip pat išreiškė viltį, kad ateinančiais metais bus įmanoma sukurti sintetinį kurą, leidžiantį vidaus degimo varikliams veikti ekologiškai.

„Mes neturėtume drausti, turėtume sudaryti sąlygas technologijoms, ir tai yra mano tikslas“, – sakė jis.

