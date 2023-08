Frankfurto oro uostas –  „plaukia“: po liūties lėktuvas kone plūduriuoja vandenyje

Socialiniuose tinkluose paskelbtame vaizdo įraše matyti lėktuvas, apsuptas vandens, kurio kelionę trečiadienio vakarą Frankfurto oro uoste sutrukdė perkūnija ir liūtis, skelbia BBC.

Leidinys skelbia, kad oro uosto atstovas sakė, kad čia iškrito didžiulis lietaus kiekis per labai trumpą laiką, tačiau planuojama, kad ketvirtadienio rytą skrydžiai vėl vyks įprastai.

Aktualu skrendantiems į Vokietiją: dėl audros atšaukta dešimtys skrydžių

Vokietijoje siautusi audra sukėlė potvynį ir išvartė medžių, o didžiausiame šalies oro uoste teko atšaukti dešimtis skrydžių.

REKLAMA

REKLAMA

Vėlyvą trečiadienį virš pietvakarių Vokietijos praūžusi audra atnešė didžiulį kiekį kritulių, be to, kaip pranešama, maždaug per valandą pastebėta daugiau kaip 25 tūkst. žaibo tvyksnių.

REKLAMA

Frankfurto oro uostas pranešė, kad buvo priverstas atšaukti 90 skrydžių, o dar 23 lėktuvai buvo nukreipti leistis kituose oro uostuose.

Kai kurie keleiviai miegojo ant stovyklų gultų, o daugelis naktį praleido oro uosto viešbutyje.

„Šiandien situacija tikriausiai stabilizuosis“, – naujienų agentūrai AFP ketvirtadienį sakė atstovas spaudai.

„Čia vis dar yra keleivių, kuriems reikia užsakyti naujus skrydžius“, – nurodė jis.

Vokietijos finansų sostinės priešgaisrinė tarnyba pranešė, kad pernakt surengė daugiau kaip 500 operacijų, susijusių su audra.

REKLAMA

REKLAMA

Pasak ugniagesių, buvo daugiau kaip 350 atvejų, kai vanduo užliejo pastatus, ir 17 nuvirtusių medžių, ir pridūrė, kad į pagalbą buvo iškviesti tuo metu neturėję dirbti pajėgų nariai.

Nuo audros nukentėjo ir kitos vietovės, o labiausiai nukentėjo Šiaurės Reino-Vestfalijos regione esantis Gelzenkirchenas.

Ugniagesiai pranešė, kad greitai buvo užlietos gatvės, rūsiai ir žemiau esantys gyvenamieji rajonai, o kai kur medžiai užvirto ant automobilių.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vienoje vietovėje buvo apsemtos stovėjusios transporto priemonės, o kai kurios gatvės buvo nepravažiuojamos.

Ekspertai teigia, kad klimato kaita didina potvynių dažnumą ir stiprumą.

2021 metais Vokietijos vakarinius Reino krašto-Pfalco ir Šiaurės Reino-Vestfalijos regionus užklupo katastrofiški potvyniai, per kuriuos žuvo daugiau kaip 180 žmonių.