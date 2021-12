Eurostatas: nedarbas Lietuvoje spalį buvo mažesnis nei vidutiniškai ES

Per metus nedarbas Lietuvoje sumažėjo 2,8 punkto, o per mėnesį – 0,2 punkto ir spalį buvo 6,5 procento. ES nedarbas vidutiniškai siekė 6,7 proc. – 0,8 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito, rodo ES statistikos tarnybos duomenys.

Latvijoje nedarbas siekė 7 proc. – 1,2 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito. Estijoje jis buvo 5,7 proc. – 2,2 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito.

Jaunimo iki 25 metų nedarbas Lietuvoje per metus mažėjo 6,7 punkto iki 13,2 proc., visoje ES šis rodiklis siekė 15,9 proc., arba 1,7 punkto mažiau.

Spalį darbo Lietuvoje neturėjo 96 tūkst. žmonių, iš jų 14 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų.

Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 14,3 mln. žmonių.