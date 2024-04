Europos Komisija pritarė Kyjivo reformų planams ir ketina išmokėti dalį pagalbos

Komisija nurodė teigiamai įvertinusi visapusišką Ukrainos reformų ir investicijų strategiją ateinantiems ketveriems metams, atverdama duris pastoviai ir prognozuojamai pagalbai, kuri būtų teikiama Rusijos puolamai šaliai.

Dabar ES šalys turi per mėnesį patvirtinti šį planą, o tai padarius, iki prasidedant reguliarioms išmokoms, būtų išmokėta iki 1,89 mlrd. eurų išankstinio finansavimo suma.

Vasarį patvirtintoje ES pagalbos programoje numatyta per ketverius metus skirti 50 mlrd. eurų finansinės pagalbos. Maždaug 33 mlrd. eurų bus skirta paskolų, likusi dalis – negrąžintinų subsidijų forma.

Kovo pabaigoje buvo iš anksto išmokėta 4,5 mlrd. eurų suma, o tolesnės sumos bus sumokėtos, įsitikinus, kad yra vykdomos nustatytos sąlygos.

Savo ruožtu, Ukraina pristatė planą, kuriame parodyta, kaip ketinama atkurti Kyjivą, vykstant plataus masto Rusijos invazijai, nuo kurios smarkiai nukentėjo ir šalies ekonomika. Komisija nurodė, kad išmokos bus mokamos, jei bus įgyvendinamos nustatytos reformos ir vykdomos investicijos.

ES nori suteikti Kyjivui galimybių toliau mokėti algas ir pensijas, taip pat užtikrinti ligoninių, mokyklų darbą ir suteikti laikinąjį būstą asmenims, kuriems teko palikti namus.

Be to, Ukraina šiomis lėšomis gali naudotis, kad atstatytų per besitęsiančią rusų invaziją sugriautą infrastruktūrą, įskaitant elektros linijas, vandentiekį, kelius ir tiltus, apgadintus per 2022 m. prasidėjusias Kremliaus atakas.

Pernai ES išmokėjo iš viso 18 mlrd. eurų finansinės pagalbos