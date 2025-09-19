Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Europolas: 2024 m. ES šalyse įvykdyti 58 teroristiniai išpuoliai

2025-09-19 13:07 / šaltinis: ELTA
2025-09-19 13:07
Vokietijos policija (nuotr. SCANPIX)
0

2024 m. Europos Sąjungos (ES) šalyse būta iš viso 58 teroristinių išpuolių. Tai yra perpus mažiau nei 2023-iaisiais, kai registruota 120 išpuolių, pranešė Europolas, kuriuo remiasi „euronews“.

Daugiausiai teroristinių aktų įvykdyta Italijoje ir Prancūzijoje – atitinkamai 20 ir 14. Toliau eina Vokietija (6), Austrija ir Graikija (po 3).

Beveik pusė teroristinių išpuolių ES priskiriami džihado terorizmui, ir tai yra ženklus padidėjimas, lyginant su 2023-iaisiais. Šie išpuoliai pareikalavo daugiausiai aukų – penkių žuvusiųjų ir 18 sužeistųjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dauguma atakų buvo nukreipta prieš civilius, o pramonės sektorius buvo antras dažniausias taikinys.

20 šalių narių dėl su teroru susijusių nusikaltimų buvo sulaikyti iš viso 449 asmenys. Tai padidėjimas, lyginant su 2023 m. (426) ir 2022-aisiais (380). Daugiausiai sulaikymų būta Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Vokietijoje.

