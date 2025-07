Europą siaubia liūtys ir potvyniai: Ispanijoje jau dingo 2 žmonės, o Lenkija skelbia pavojų

Keletas Europos šalių paskelbė meteorologinius perspėjimus dėl stiprių liūčių ir audrų. Tai įvyko po to, kai didžioji dalis žemyno patyrė ekstremalias karščio bangas. Pranešama, kad Katalonijoje du žmonės laikomi dingusiais be žinios po to, kai liepos 12 d. stiprios liūtys sukėlė potvynius Ispanijoje. Tuo tarpu Lenkijoje buvo paskelbtas pavojus 5 šalies regionuose.