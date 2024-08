Europą pasiekė itin pavojingas virusas nuo kurio „miršta 20-mečiai“: ekspertai baiminasi nesustabdomo plitimo

Po kelionės į Kubos Ciego de Avilos provinciją 26 metų moterį, grįžusią į Veroną gegužės 26 d., pakirto karščiavimas ir viduriavimas. Tuo tarpu 45 metų vyrui simptomai pasireiškė netrukus po vasaros kelionių į Havaną ir Santjago de Kubą, jis birželio 7 d. kreipėsi į gydytoją Fori mieste šiaurės Italijoje.

Londono imperatoriškojo koledžo imunologijos profesorius daktaras Danny Altmannas išreiškė savo susirūpinimą laikraščiui „The Telegraph“: „Mes tikrai turėtume nerimauti. Viskas keičiasi ir gali tapti nesustabdoma“.

Grėsmę didina galimas visuotinio atšilimo poveikis, dėl kurio gali padidėti žmonių užsikrėtimas tokiais virusais kaip Oropouche, praneša „Birmingham Live“. Sunkiais atvejais ši baisi liga gali sukelti neurologinius sutrikimus, pavyzdžiui, meningitą.

Dr. Concetta Castilletti, vadovaujanti netoli Veronos esančios ligoninės Virusologijos ir naujų patogenų skyriui, sakė: „Arbovirusai, tokie kaip Oropouche karštligė, Dengė, Zika ar Čikungunja, yra viena iš visuomenės sveikatos krizių, prie kurių turime priprasti“.

Ji įspėjo: „Klimato kaita ir didėjantis žmonių judėjimas gali sukelti pavojų, kad virusai, kurie anksčiau buvo paplitę tik tropikų juostoje, taps endeminiais net ir mūsų platumose“.

Brazilija pranešė apie pirmuosius pasaulyje mirusius nuo šio viruso asmenis – nuo ligos mirė dvi jaunos moterys.

