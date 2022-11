Estijos prezidentas išreiškė susirūpinimą dėl Lenkijoje nukritusių raketų

„Labai nerimą keliančios žinios apie raketas, pataikiusias į Lenkiją ir žuvusius du žmones. Aš palaikau glaudų ryšį su [Lenkijos] prezidentu Andrzejumi Duda [Andžejumi Duda], kad pasikonsultuočiau dėl tolesnės veiklos“, – socialiniame tinkle „Twitter“ rašė jis.

„Estija, kaip ir visos sąjungininkės, petys į petį stovi kartu už kiekvieną NATO teritorijos centimetrą“, – sakė Estijos prezidentas.

Very concerning news about missiles hitting #Poland and killing two people. I am in close contact with President @AndrzejDuda to consult on further activities. #Estonia, like all Allies, stand together shoulder to shoulder for every inch of #NATO’s territory.