ES teismas patvirtino sprendimą dėl katalonų EP narių teisinės neliečiamybės

Teismas pareiškė, kad atmeta visus trijų asmenų – Carleso Puigdemont'o (Karleso Pudžemono), Toni Comino (Tonio Komino) ir Claros Ponsati (Klaros Ponsati) – pareiškimus ir faktiškai patvirtino 2021 metais priimtą parlamento sprendimą.

Ispanija prašė panaikinti jų, kaip ES teisės aktų leidėjų, imunitetą, kad galėtų imtis teisinių veiksmų dėl 2017 metais Katalonijos regione surengto referendumo dėl nepriklausomybės. Madridas tą plebiscitą paskelbė neteisėtu.

Po kelių savaičių Katalonijos administracija paskelbė trumpai gyvavusią nepriklausomybės deklaraciją, ir tai sukėlė didžiausią Ispanijos politinę krizę per kelis dešimtmečius.

Po trečiadienį priimto sprendimo C. Puigdemont'as, kuris referendumo metu buvo Katalonijos lyderis, iš karto pažadėjo pateikti apeliacinį skundą.

C. Puigdemont'as, C. Ponsati ir T. Cominas pabėgo į užsienį, kad išvengtų kalėjimo Ispanijoje, ir visi trys atsidūrė savanoriškoje tremtyje Belgijoje. Jie yra Europos Parlamento nariai: C. Puigdemont'as ir T. Cominas buvo išrinkti 2019-aisiais, o C. Ponsati darbą pradėjo 2020-ųjų vasarį.

2021 metų kovą EP nusprendė panaikinti jų teisinį imunitetą, todėl visi trys kreipėsi į ES Bendrąjį Teismą – vieną iš teismų, sudarančių ESTT – prašydami panaikinti šį sprendimą.

Liuksemburge įsikūręs teismas trečiadienį atmetė jų argumentą, kad buvo pažeistas EP nešališkumo principas.

Jis taip pat nustatė, kad „Parlamentas neprivalo nagrinėti Ispanijos teisminių aktų teisėtumo“, nes šis klausimas priklauso išimtinai Ispanijos valdžios institucijų kompetencijai.

„Tai dar nesibaigė“

Bet koks skundas dėl sprendimo turi būti pateiktas per du mėnesius ir 10 dienų nuo sprendimo priėmimo, o 60 metų C. Puigdemont'as pažadėjo tęsti procesą.

„Tai dar nesibaigė, priešingai. Pateiksime apeliacinį skundą ESTT ir ginsime savo pagrindines teises iki galo... Esame pasirengę įgyvendinti šį savo sprendimą jau dabar“, – rašė jis savo oficialioje „Twitter“ paskyroje.

Tuomet teismas turės per šešis mėnesius priimti sprendimą, sakė C. Puigdemont'as.

Ispanija nuo 2017 metų siekia C. Puigdemont'o ekstradicijos dėl maišto, tačiau Belgijos teismai niekada nepatvirtino prašymo, motyvuodami tuo, kad negali prilyginti kaltinimų nusikaltimams Belgijoje.

Sausį buvo paskelbta, kad Ispanijos Aukščiausiasis Teismas panaikino kaltinimus maištu buvusiam Katalonijos prezidentui ir dviem jo bendražygiams po prieštaringai vertinamos baudžiamojo kodekso reformos. Visgi jiems buvo pateikti nauji kaltinimai dėl piktnaudžiavimo viešosiomis lėšomis ir nepaklusnumo.

Dabar C. Puigdemont'ui gresia trumpesnė laisvės atėmimo bausmė, nei būtų buvusi iki kaltinimų maištu panaikinimo.

Teisinei reformai, kurią prastūmė Ispanijos kairioji vyriausybė, analitikų nuomone, siekdama užsitikrinti Katalonijos separatistų paramą prieš šiais metais vyksiančius visuotinius rinkimus, griežtai priešinosi dešinioji opozicinė Liaudies partija (PP).

Visos apklausos rodo, kad PP gali laimėti liepos 23 dieną vyksiančius pirmalaikius rinkimus.