ES komisaras: jokio nuovargio dėl Ukrainos ES nėra

Taip duodama interviu naujienų agentūrai „Ukrinform“ kalbėjo Europos lygybės, parengties ir krizių valdymo komisarė Hadja Lahbib.

„Dėl to ES biudžetas nėra mažinamas. Priešingai“, – sakė H. Lahbib, atkreipdama dėmesį, kad sausio 13 d. Europos Komisija pristatė naują 148 mln. eurų vertės humanitarinės pagalbos paketą.

„Tai reiškia, kad skaičiai dvigubai didesni nei pernai. O tai daug reiškia. Tai reiškia, kad mes Ukrainos nepaliksime. O geriausias būdas didinti tarptautinės bendruomenės susidomėjimą yra primenant, kad tai, kas vyksta Ukrainoje, yra susiję su ja visa. Frontą laikote jūs, bet Rusijos taikiniu esame, jos grėsmę patiriame ir mes“, – sakė Europos komisarė.

„Žinoma, kol mes susiduriame tik su hibridinėmis grėsmėmis, jūsų kariai kovoja mūšio lauke, ir kovoja jie už Europos Sąjungos vertybes. Lankiausi Maidano aikštėje. Puikiai žinau, kad Ukrainos liaudis nori būti Europos Sąjungos dalimi, labai nori gyventi demokratinėje šalyje. Tai viena iš pagrindinių Ukrainos vertybių. Jūsų tauta nori eiti šiuo keliu“, – pabrėžė pareigūnė.

Sakydama, kad Ukrainos pažangos siekiant narystės ES tempai jai daro teigiamą įspūdį, H. Lahbib priminė, kad „šias derybas pradėjome, kai ES Ministrų Tarybai pirmininkavo Belgija, o aš buvau Belgijos užsienio reikalų ministrė“.

„Taip pat prisimenu tą istorinę dieną, kai mums tai pavyko, nes klausimas buvo labai sudėtingas. Juk jūsų šalis yra tokia didelė, taip pat ir demografiniu atžvilgiu, tačiau ji ES suteikia tiek daug galimybių“, – pripažino Europos komisarė.

„Ukrinform“ praneša, kad ES nuo Rusijos agresijos pradžios koordinuoja didžiausią kada nors pagal ES civilinės apsaugos mechanizmą įgyvendinamą priemonę, pagal kurią Ukrainai jau suteikta daugiau nei 150 000 tonų pagalbos natūra. Be to, ES pagalbą teikia ir iš savo atsargų – tokią pagalbą Ukrainai be kita ko sudaro elektros generatoriai, medicininės priemonės, laikinosios prieglaudos ir vandens valymo stotys.