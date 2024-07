Pranešama, kad incidentas įvyko Rizės mieste per butų raktų perdavimo ceremoniją nuo praėjusių metų žemės drebėjimo nukentėjusioms šeimoms.

Į sceną žengė šeima su dviem mažamečiais sūnumis. Penkerių metų berniukas pirmas pribėgo prie prezidento. Šis ištiesė ranką delnu žemyn, aiškiai tikėdamasis, kad vaikas ją pabučiuos. Kai bučinio nesulaukė, R. T. Erdoganas lengvai plekštelėjo berniukui per veidą.

Caliph Erdogan slaps a child for not immediately kissing his hand. He forgot that Islam allows hitting your own wife and children, not other people's wives and children. pic.twitter.com/1GaTHobroH

