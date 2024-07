Ekstremalios orų permainos privertė poilsiautojus persigalvoti: atostogoms vis dažniau renkasi kitas kryptis

„Kylanti temperatūra visiškai pakeitė situaciją“, – sakė 51 metų mokytoja M. Martin. – Vasarą buvome netoli Perpinjano ir patyrėme alinantį karštį. Ta savaitė buvo visai nemaloni. Kartais net būdavo sunku kvėpuoti. Mano tėvai, gyvenantys Nicoje, susirūpinusiu tonu man ne kartą sakė, kad jau kelis mėnesius nelijo“.

Nuo to laiko ji renkasi vasaros įkarštyje važiuoti traukiniu į vėsesnę vietą – šiemet ji keliaus palei pietinę Anglijos pakrantę, o į pietus keliauja pavasarį arba rudenį.

REKLAMA

REKLAMA

„[Rudenį] Ten ne taip karšta, o jūra kartais vis dar šilta. Praėjusiais metais mano tėvai iki pat gruodžio mėnesio pietavo sode. Ši vietovė kenčia nuo klimato kaitos ir sausros“, – sakė moteris.

REKLAMA

Ekstremalūs orai – svarbus faktorius

Vis labiau kaistant orui ir didėjant gaisrų skaičiui, M. Martin yra viena iš daugelio Europos keliautojų, kuri pakeitė savo atostogų planavimą. Trys iš keturių (76 proc.) Europos keliautojų keičia savo elgesį dėl klimato krizės, rodo nauja Europos kelionių komisijos (ETC) apklausa.

Ekstremalūs orai yra svarbūs keliautojams ir pramonės specialistams. ETC šiais metais pradėjo apklausą, kaip klimato krizė veikia jų kelionių organizavimą.

REKLAMA

REKLAMA

Trečdalis (33,7 proc.) europiečių teigė vengiantys kelionių į vietas, kuriose tikėtini ekstremalūs orai, rodo ETC apklausa, o 17,3 proc. teigė, kad vengia vietų, kuriose vyrauja aukšta temperatūra. Kiek daugiau nei 16 proc. ieškojo atostogų vietų, kur oro sąlygos stabilesnės. Beveik kas dešimtas (8,5 proc.) teigė keičiantis kelionių mėnesius, o kas dešimtas keliautojas sakė nerimaujantis dėl ekstremalių orų.

Į šiltas šalis dažniau renkasi keliauti rudenį ir pavasarį

Tačiau kartu su šiomis pokyčių pradžios užuominomis ETC ataskaitoje, kurioje apklausti Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Prancūzijos, Nyderlandų, Italijos, Belgijos, Šveicarijos, Ispanijos, Lenkijos ir Austrijos gyventojai, vis dar teigiama, kad liepos ir rugpjūčio mėnesiai yra populiariausi tarp gegužės ir spalio mėnesių, o šiltosios šalys – Italija, Ispanija, Prancūzija ir Graikija – išlieka populiariausiomis kelionių kryptimis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

JK keliautojai pirmenybę teikė atostogoms „antrojo sezono“ metu, t. y. po tradicinio pagrindinio sezono – liepos ir rugpjūčio mėnesiais. Naujausi turimi Jungtinės Karalystės kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų asociacijos ABTA duomenys rodo, kad šiuo metu populiariausi mėnesiai atostogoms užsienyje yra spalis, gegužė ir birželis.

Vasarą keliauja į vėsesnes šalis

Kai kurios kelionių bendrovės taip pat praneša apie padidėjusį susidomėjimą vėsesnėmis kryptimis. Kelionių organizatoriaus „Magnetic North Travel“, kuris specializuojasi atostogų į vėsesnius kraštus srityje, vykdomoji direktorė Laura Greenman teigė, kad, palyginti su praėjusiais metais, Jungtinės Karalystės ir Airijos klientų užklausos dėl šeimos atostogų 2024 m. vasarą padvigubėjo. Taip pat padaugėjo keliaujančių porų.

REKLAMA

„Beveik visi šie klientai nurodo, kad Skandinavijos šalys vasarą yra vėsesnės nei kitos Europos šalys“, – sakė L. Greenman.

Mažų grupių kelionių organizatorius „Intrepid Travel“ taip pat pranešė, kad, palyginti su praėjusiais metais, 40 proc. padaugėjo britų klientų užsakymų kelionėms Skandinavijoje, sakė bendrovės Jungtinės Karalystės ir Airijos generalinė direktorė Hazel McGuire. Dėl pavojingai aukštos temperatūros, nuo praėjusių metų bendrovė nebeorganizuoja pėsčiųjų kelionių į Ispaniją, Turkiją ir Portugaliją liepos ir rugpjūčio mėnesiais.

REKLAMA

Tausojant gamtą keliauja pėsčiomis, dviračiu

38 metų Stephenas Brownas buvo vienas iš tų, kurie Viduržemio jūrą iškeitė į atšiauresnį šiaurės šalių kraštovaizdį. Pastaraisiais metais Londone programinės įrangos inžinieriumi dirbantis S. Brownas grįžo į Škotijos aukštikalnes, o tokį sprendimą paskatino tai, kad pastaraisiais metais sostinė, kaip ir Pietų Europa, taip pat patyrė karščio bangas.

„Man čia karščio pakanka – gyvename viršutiniame aukšte esančiame bute, kuriame būna labai karšta. Jaučiuosi paveiktas nuo to, kaip prieš dvi vasaras sėdėjau su apatiniais tą dieną, kai temperatūra siekė 40 laipsnių. Kvėpuodamas jaučiau karštį. Mano išsigelbėjimas – galimybė išvykti į šiaurę, – sakė S. Brownas ir pridūrė, kad galimybė keliauti neskraidant taip pat buvo pagrindinis veiksnys. – Be to, kad tai suderinama su klimato problemomis, tai padėjo man pakeliauti po gamtą“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be žygių pėsčiomis, plaukiojimo baidarėmis ir važinėjimo dviračiu, S. Brownas dažnai lankosi vietovėse, kuriose vykdomos vietinės gamtos atkūrimo iniciatyvos.

„Nuostabu matyti, kaip dirbama, kad būtų atkurtos apleistos ir nederlingos vietovės, ir tai mane nuteikia pozityviai dėl ateities“, – sako jis.

Šią vasarą S. Brownas ne tik vyks į Loch Lomondo apylinkes, bet ir pirmą kartą keliaus į Norvegiją, kur savaitę „žygiuos pėsčiomis ir plauks baidarėmis per fjordus“.

REKLAMA

Apie ekstremalius orus keliautojai žino vis daugiau

Europos kelionių komisijos generalinis direktorius Eduardo Santanderis teigė, kad kelionėms ir turizmui labai svarbus stabilus oras.

„Neseniai pradėjome Europos keliautojų apklausą apie tai, kaip jie koreguoja savo planus reaguodami į besikeičiančius orus. Mūsų rezultatai rodo, kad keliautojai vis geriau žino apie ekstremalius orų reiškinius ir jų galimą poveikį jų atostogoms. Tačiau šie rūpesčiai paprastai būna trumpalaikiai. Keliautojai gali nerimauti pasibaigus vasarai, tačiau dažnai pamiršta šias problemas užsisakydami kitas vasaros atostogas“, – sako E. Santanderis.

REKLAMA

„Žvelgdami į ateitį, numatome, kad besikeičiantys orai gali turėti įtakos sezoniniams turizmo srautams Europoje. Vasarą gali išpopuliarėti vėsesnės kryptys, o pavasarį ir rudenį keliautojai gali vis dažniau rinktis pietų Europą, vengdami karščio piko mėnesių“, – teigia jis.

Perteklinis turizmas verčia poilsiauti svetur

Nors Lukos Goyarrolos gimtinė Maljorka plačiai laikoma vasaros rojumi, rugpjūčio viduryje jis mėnesiui išvyks į Švediją. Balearų saloje suintensyvėjo karščio bangos, tačiau ne tik dėl to L. Goyarrola ir jo draugė nusprendė laiką leisti kitur.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

36 metų menininkas ir mokytojas mano, kad vietos gyventojai moka kainą už pernelyg didelį turizmą: „Jaučiuosi laimingas, kad galiu vadinti šią vietą namais, [tačiau] ji vis labiau tampa elitine vieta. Sala tapo pramogų parku“.

Pora planuoja mėnesį gyventi Stokholme, nes L. Goyarrolos draugė susitarė su kolega Švedijoje apsikeisti namais.

Kelionės tikslas buvo mažiau svarbus nei galimybė pailsėti: „Bet kuri kita vieta būtų buvusi šiek tiek vėsesnė ir mažiau judri“.

„Galbūt prieš 10 metų nebūčiau apie tai svajojęs – vasara čia [Maljorkoje] buvo puiki. Anksčiau būdavo lengva ištverti karščius – tiesiog eidavai išsimaudyti jūroje. Bet dabar net negalvoju apie tai, kad eisiu į paplūdimį“, – sakė vyras.