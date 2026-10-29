ECB prezidentė Lagarde ketina trauktis iš pareigų

Ch. Lagarde ketvirtadienį apie šį sprendimą informavo Valdančiąją tarybą ir Europos Vadovų Tarybos pirmininką Antonio Costą, skelbiama ECB interneto svetainėje.
Informuojama, kad jos įpėdinį paskirs Europos Vadovų Taryba, vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos (ES) veikimo 283 straipsnyje nustatyta kandidatūros teikimo procedūra.
Valdančioji taryba nuoširdžiai padėkojo Ch. Lagarde ir pagerbė ją ilgais plojimais atsistojus, priduriama pranešime.
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