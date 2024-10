Džordžijoje panaikintas draudimas atlikti abortą po šeštos nėštumo savaitės

Fultono apygardos aukštesniojo teismo teisėjas Robertas McBurney (Robertas Bakbernis) pirmadienį nutarė, kad Džordžijos vadinamasis „širdies plakimo“ nėštumo nutraukimo įstatymas prieštarauja Konstitucijai.

Pagal valstijos įstatymus moterims neleidžiama nutraukti nėštumo, kai galima nustatyti embriono širdies funkciją. Paprastai tai įvyksta apie šeštąją nėštumo savaitę, kai daugelis moterų dar nė nežino, kad laukiasi.

Įstatymą 2019 metais priėmė respublikonų dominuojama valstijos įstatymų leidžiamoji institucija ir jis įsigaliojo 2022-aisiais po to, kai JAV Aukščiausiasis Teismas panaikino visoje šalyje galiojančią teisę į šią procedūrą.

Šis AT sprendimas sukėlė apribojimų bangą dviejose dešimtyse JAV valstijų. Be to, teisė į abortus tapo vienu svarbiausių klausimų lapkričio mėnesį vyksiančiuose prezidento rinkimuose, kuriuose varžosi respublikonas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ir demokratė Kamala Harris (Kamala Haris).

R. McBurney sprendimu Džordžijos valstijoje vėl leidžiami abortai iki maždaug 22 nėštumo savaitės.

„Džordžijos laisvė apima (...) moters teisę kontroliuoti savo kūną, nuspręsti, kas su juo ir jame vyksta, ir atmesti valstybės kišimąsi į jos sveikatos priežiūros pasirinkimus, – sakė jis. – Tačiau ši teisė nėra neribota. Kai moters viduje augantis vaisius tampa gyvybingas, kai visuomenė gali prisiimti rūpinimąsi ir atsakomybę už šią atskirą gyvybę, tada – ir tik tada – visuomenė gali įsikišti.“

Ne pelno siekiantis Reprodukcinių teisių centras palankiai įvertino šį teisėjo sprendimą, bet pridūrė, kad Džordžijos generalinis prokuroras respublikonas Chrisas Carras (Krisas Karas) gali prašyti valstijos AT jį atmesti.

„Jei jis taip padarys, abortų paslaugų teikėjai ir advokatai kovos, kad šis sprendimas būtų išsaugotas ir kiekviena Džordžijos gyventoja galėtų priimti asmeninius medicininius sprendimus, kurie yra geriausi jos sveikatai, ateičiai ir šeimai“, – sakoma Reprodukcinių teisių centro išplatintame pranešime.

Šią bylą iškėlusios grupės „Sister Song Women of Color Reproductive Justice Collective“ vykdomoji direktorė Monica Simpson (Monika Simpson) teisėjo sprendimą pavadino reikšmingu žingsniu, tačiau pridūrė, kad jis priimtas per vėlai. Ji pažymėjo, kad Džordžijoje dvi moterys mirė dėl to, kad joms nebuvo laiku suteikta galimybė pasidaryti abortą.