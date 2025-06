Du migrantai Šiaurės Airijoje įtariami išprievartavę paauglę: kilo masiniai neramumai ir protestai

Policijos pranešime teigiama, kad neramumai kilo po protesto, kuris pirmadienio vakarą vyko šioje vietovėje, mieste, esančiame apie 30 minučių kelio nuo sostinės Belfasto. Pranešta, kad buvo apgadinta keletas pastatų.

Policija patarė vairuotojams ir pėstiesiems vengti Clonavon Road rajono ir pranešė, kad liks vietoje stebėti padėtį.

„Raginame visus išlaikyti ramybę ir elgtis atsakingai, – sakė vyriausioji komisarė Sue Steen. – Smurtas ir neramumai tik padidins pavojų žmonėms. Mūsų prioritetas – užtikrinti bendruomenės saugumą, todėl raginu visus bendradarbiauti su mumis, kad kuo greičiau būtų atkurta ramybė rajone.“

