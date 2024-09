Rusų okupantai Dobropilios savivaldybėje Donecko srityje pataikė į privatų namą – čia žuvo 81 metų moteris ir dar keturi šeimos nariai buvo sužeisti. Be to, per apšaudymą du civiliai nukentėjo Kostiantynivkoje, „Telegram“ kanale pranešė Donecko karinės administracijos vadovas Vadymas Filaškinas.