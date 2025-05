Donaldo Trumpo šeimoje – džiugi žinia

„Sveikas atvykęs į pasaulį, mūsų mielas berniuk, Alexanderi Trumpai Boulosai, – parašė T. Trump, pirmą kartą tapusi mama, platformoje „X“. – Mes tave be galo mylime! Ačiū, kad atėjai į mūsų gyvenimą!“

Welcome to the world our sweet baby boy, Alexander Trump Boulos. We love you beyond words! Thank you for coming into our lives! 5.15.2025 🩵👶🏻🩵 pic.twitter.com/tYSgZDGivr