Didžiulis gaisras Maskvoje: užsiliepsnojo kompiuterių inžinerijos institutas

Sugriuvus instituto stogui ir sienoms, iš pastato beveik nieko neliko.

Institutui yra taikomos ES ir Šveicarijos sankcijos.

Institutas dirbo kuriant SIM korteles su rusišku šifravimu, gaminant radiolokacinius procesorius karinio jūrų laivyno radiolokacinėms stotims ir projektuojant sistemą, leidžiančią saugumo tarnyboms stebėti mobiliojo ryšio ir interneto vartotojus.

Šias technologijas plačiai naudoja Rusijos karinė pramonė.

