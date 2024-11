Leiboristų parlamentaras Timas Roca per diskusiją apie kaimo reikalus sakė, kad dėl organizuotų nusikalstamų gaujų įvykdytų vagysčių draudimo išmokų skaičius šiemet išaugo 137 proc., o prieš tai jos pirmą kartą padidėjo po konflikto pradžios 2022 m. vasario mėnesį.

GPS sistemas galima perkonfigūruoti, kad jos galėtų būti naudojamos valdyti ginklus mūšio lauke.

Nacionalinės ūkininkų sąjungos duomenimis, vagysčių vertė siekia 4,2 mln. svarų (5,4 mln. JAV dolerių). Parlamentarai ragina įvesti imobilizatorius ir kriminalistinį ženklinimą parduodamai žemės ūkio technikai, kad atgrasytų vagis.

Kai kuriuos parlamentarus labiausiai šokiravo tai, kad šios vagystės gali būti susijusios su karu Ukrainoje.

Češyre GPS įrenginių vagystes iš žemės ūkio transporto priemonių vykdo organizuotos nusikalstamos grupuotės iš Rytų Europos. Kiekvienas šių GPS įrenginių kainuoja labai brangiai - 20 tūkst. svarų sterlingų. Ūkininkai juos naudoja valdyti traktorius, kombainus ir kitą techniką derliui nuimti, kad padidintų tikslumą. Tačiau dabar baiminamasi, kad jie yra vagiami ir perkonfigūruojami į valdymo sistemas, naudojamas kare kitame žemyno gale.

Češyro policijos ir nusikaltimų komisaras Danas Price'as kartu su penkiais apygardos parlamento nariais pasirašė laišką, kuriame gamintojai ir vyriausybė raginami imtis veiksmų prieš šias vagystes. Laiškas buvo išsiųstas spalio viduryje. Gamintojų prašoma įrengti imobillizatorius ir žymėti GPS įrenginius bei žemės ūkio mašinas, kad būtų pagerintas būtinosios ūkio įrangos saugumas ir kad ją būtų galima susekti organizuotų nusikalstamų grupuočių labirintuose. Tam reikia, kad vyriausybė įgyvendintų įstatymą ir priimtų reglamentus, reikalingus nustatyti įrangos pirkimo ir pardavimo apribojimus, jei ji neatitinka tam tikrų standartų, o policijai suteikti reikiamas galias.

Pranešta, kad gaujos per vieną naktį aplanko kelis ūkius. Be to, jos dažnai grįžta į tą patį ūkį pavogti pakeistų įrenginių.