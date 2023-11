Didžiausias ledkalnis pasaulyje pajudėjo pirmą sykį po 37 metų pertraukos

Lapkričio 24-ąją CNN paskelbė britų mokslininkų išvadas: ledkalnis A23a atsiplėšė nuo Vedelio jūros dugno ir juda žemynų link 5 km/h greičiu.

Didžiausias pasaulyje ledkalnis A23a atsiplėšė nuo Filchnerio–Ronne’s šelfinio ledyno Vakarų Antarktidoje 1986-aisiais, o vėliau įstrigo Vedelio jūros dugne ir ten išbuvo iki pat šių metų.

The world's largest iceberg is on the move for the first time in more than three decades. At almost 4,000 square kilometers, the Antarctic iceberg called A23a is roughly three times the size of New York City https://t.co/MD2UKvnN1k pic.twitter.com/cEd6o3jqXe

