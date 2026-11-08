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TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Dar vienas traukinių susidūrimas lietuvių mėgstamoje šalyje – sužeista mažiausiai 120 žmonių

2026-11-08 16:34 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-08 16:34
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Sekmadienį į pietus nuo Egipto sostinės Kairo susidūrus dviem traukiniams nuo bėgių nuvažiavo keli vagonai ir buvo sužeista mažiausiai 120 žmonių, pranešė valstybinis laikraštis „Al-Akhbar Al-Youm“.

Egipto vėliava (nuotr. 123rf.com)

Sekmadienį į pietus nuo Egipto sostinės Kairo susidūrus dviem traukiniams nuo bėgių nuvažiavo keli vagonai ir buvo sužeista mažiausiai 120 žmonių, pranešė valstybinis laikraštis „Al-Akhbar Al-Youm“.

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Egipto geležinkelių administracija pranešė, kad iš Gizos į Fajumą važiavęs traukinys atsitrenkė į kito traukinio, vykusio iš Kairo į pietuose esantį Asuano miestą, galą.

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Administracijos duomenimis, gelbėjimo tarnybos avarijos padariniams likviduoti pasitelkė kranus, kuriais buvo šalinamos sudaužytų vagonų nuolaužos.

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Egipto sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad į nelaimės vietą buvo išsiųsti 52 greitosios medicinos pagalbos automobiliai, o sužeistieji nugabenti į dvi netoliese esančias ligonines.

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Valdžios institucijos pranešė pradėjusios tyrimą dėl avarijos, įvykusios Gizos Al Ajato rajone, kur anksčiau įvyko daugiausia aukų pareikalavusi geležinkelio katastrofa Egipto istorijoje, priežasčių.

2002 m. į pietus nuo Kairo užsiliepsnojus šventinių kelionių keleivius vežusiam traukiniui žuvo daugiau kaip 370 žmonių.

2009 m. per kelias šiame rajone įvykusias traukinių avarijas žuvo dešimtys žmonių.

110 mln. gyventojų turinčiame Egipte geležinkelių transportas yra itin svarbus, tačiau viename didžiausių Afrikoje geležinkelių tinklų ne kartą įvyko daug aukų pareikalavusių avarijų.

Per pastarąjį dešimtmetį Egiptas investavo milijardus dolerių į transporto infrastruktūros modernizavimą, įskaitant naujų greitkelių ir greitųjų geležinkelių linijų tiesimą, tačiau didelė dalis pasenusio šalies geležinkelių tinklo vis dar neatnaujinta.

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