Dar viena įtariamoji kaltinama suniokojusi Trumpo golfo aikštyną

Kovo 8 d. vieno aikštyno veja buvo iškasinėta, o ant kito vejos baltais dažais buvo parašytas didelis užrašas „Gaza neparduodama“ (angl. „Gaza is not for sale“). Be to, raudonais dažais buvo aplieti ir išteplioti ten esantys pastatai.

Ketvirtadienį Liverpulyje buvo suimta šiuo nusikaltimu įtariama mergina, kuri vėliau stos prieš teismą.

Trys žmonės, kaltinami piktybiniais veiksmais sukėlusiais žalą D. Trumpo golfo aikštynui, jau dalyvavo teismo procese.

Pirmadienį teisme pasirodė 33-ejų metų Ricky Southallas iš Veikfildo ir 55-erių Umza Bashir iš Lidso. Kovo 31 d. teisme dalyvavo 33-ejų Kieranas Robsonas iš Galašilso, Škotijoje.

Visi trys kaltės nepripažino ir buvo paleisti už užstatą.

JAV prezidentas D. Trumpas anksčiau sukėlė tarptautinės bendruomenės susirūpinimą, kai pareiškė, kad norėtų Gazos Ruožą paversti kurortu kaip Prancūzijos Rivjera, o palestiniečius perkelti į kitas valstybes.

Kovo mėnesį D. Trumpas jo golfo aikštyną suniokojusius asmenis vadino „teroristais“ ir ragino Jungtinės Karalystės valdžią juos griežtai nubausti.