Danijoje pirmą kartą bus teisiama už Korano išniekinimą

Tai sakoma Danijos prokuratūros pranešime, kuriuo remiasi portalas „eurointegration“.

Dviem žmonėms, kurių pavardės neskelbiamos, inkriminuojamas „netinkamas elgesys su Koranu“ per festivalį Bornholmo saloje 2024 metų birželį.

„Tai vyko viešai daugelio žmonių akivaizdoje, be to, tai buvo transliuojamas platesnei auditorijai per „Facebook“, – sakė Kopenhagos prokurorė Lise-Lotte Nilas.

Anot jos, bus prašoma, kad teismas skirtų kaltinamiesiems baudą.

Anot leidinio „Politiken“, vienas iš kaltinamųjų yra Danijos ir Švedijos pilietybes turintis aktyvistas Rasmusas Paludanas, pagarsėjęs skandalingomis Korano deginimo akcijomis.

2024 metų lapkritį jis Švedijoje buvo nuteistas kalėti keturis mėnesius už neapykantos kurstymą per Korano deginimo akciją Malmėje.

Danija 2023 metų gruodį priėmė įstatymą, draudžiantį niekinti pasaulio religijų šventuosius raštus, kai Korano deginimo akcijos sukėlė pasipiktinimą musulmoniškose šalyse.

Pažeidusiems šį įstatymą asmenims gresia bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.