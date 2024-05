Danija ketina leisti atlikti abortą iki 18 nėštumo savaičių

Šį žingsnį Danija žengė kelioms šalims siekiant apriboti abortų prieinamumą.

„Po 50 metų atėjo laikas pakeisti abortus reglamentuojančias taisykles ir paremti moterų teisę apsispręsti“, – pareiškė sveikatos apsaugos ministrė Sophie Lohde.

„Dabar moterys turės laiko ir teisę pagalvoti, ką daryti“, – naujienų agentūrai „Ritzau“ sakė Danijos gydytojų asociacijos vadovė Camilla Rathke.

Be to, 15–17 metų paauglėms bus leidžiama pasidaryti abortą be tėvų sutikimo.

Nors kai kuriose pasaulio šalyse teisė į abortą ribojama ar tokios apskritai nėra, Danijos etikos komitetas pernai rekomendavo pailginti nėštumo nutraukimo terminą nuo 12 iki 18 savaičių kaip ir kaimyninėje Švedijoje.

„18 savaičių riba vis dar palieka nemažą laiko tarpą iki [vaisiaus] gyvybingumo apie 22 savaitę“, – tuo metu teigė komitetas.

Iš kairiųjų ir dešiniųjų pažiūrų politikų suformuoja Danijos vyriausybė įstatymo projektą parlamentui pateiks 2024–2025 metų sesijoje.

Jį remia visos kairiojo sparno opozicinės partijos, todėl tikimasi, kad įstatymui projektui bus pritarta didele balsų dauguma.

Jei naujasis įstatymas bus priimtas, jis turėtų įsigalioti 2025 metų birželio 1 dieną.

Vakarų Europoje vėliausiai abortus leidžia atlikti Jungtinė Karalystė ir Nyderlandai, kuriose nėštumą nutraukti leidžiama iki 24 savaičių bei Islandija, kurioje ši procedūra atliekama iki 22 nėštumo savaičių.