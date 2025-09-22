Norvegijoje už dronų skraidinimą sulaikyti 2 asmenys

Kaip rašoma publikacijoje, didžiausiame oro uoste Kopenhagoje neleista nutūpti ir pakilti lėktuvams, nes buvo pastebėti skrendantys 2–3 dideli dronai.
Policijos vertinimu, kol kas nėra tiksliai žinoma, kiek laiko oro uostas bus uždarytas.
Bent 15 skrydžių buvo nukreipti į kitus oro uostus, teigiama pranešime.
Apie sustabdytus skrydžius patvirtino ir oro uosto atstovai, tačiau daugiau komentarų nepateikta.
Norvegijoje sulaikyti du asmenys
Tuo metu pirmadienio vakarą Norvegijoje buvo suimti du užsieniečiai už dronų skraidinimą draudžiamoje zonoje Osle, skelbia „tv2.no“
Pasak portalo, dronas taip pat buvo skraidinamas virš ginkluotųjų pajėgų teritorijos.
„Ginkluotosios pajėgos mums pranešė, kad virš Akershuso tvirtovės teritorijos, įskaitant ir ginkluotųjų pajėgų zoną toje vietoje, skrido dronas. Po penkių minučių mes sulaikėme du dronų pilotus“, – TV2 sakė operacijų vadas Vidaras Pedersenas.
Operacijų vadas neatskleidė, kokios tautybės buvo du sulaikyti asmenys, kurie skraidino dronus neleistinose zonose.
Vis tik, pasak jo, sprendžiant dėl jų sulaikymo, buvo vertinama ir galimo šių asmenų pabėgimo iš šalies rizika.
„Jie dar nepateikė paaiškinimų, bet turės tam galimybę apklausos metu“, – pridūrė jis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!