Burkina Fase savaitgalį rasti 28 kūnai, kaltinama savanorių milicija

Pastaraisiais mėnesiais padaugėjo išpuolių prieš saugumo pajėgas ir civilius gyventojus, ypač šiauriniuose ir rytiniuose regionuose, besiribojančiuose su Maliu ir Nigeriu, kurie taip pat kovoja su džihadistais.

„Vyriausybė buvo informuota apie incidentą Nunoje... naktį iš gruodžio 30-osios į 31-ąją “, – sakoma vėlai pirmadienį paskelbtame vyriausybės pareiškime.

Preliminariais duomenimis, žuvo 28 žmonės, teigiama pranešime ir priduriama, kad pradėtas tyrimas, siekiant išsiaiškinti, kas įvyko, ir raginama laikytis ramybės.

Tačiau teisių gynimo grupė „Collective of Communities against Impunity and Stigmatisation“ (CISC) pirštu beda į Tėvynės gynimo savanorius (VDP) – civilines pagalbines pajėgas, padedančias kariuomenei aštuntus metus kovoti su džihadistais.

REKLAMA

Ginkluoti civiliai, pasivadinę VDP, „laisvai vykdo organizuotą plėšikavimą ir prievartą prieš civilius gyventojus jų išvaizdos ir stigmatizacijos pagrindu“, sakė CISC.

Nunos prokuroras Armelis Sama pareiškime teigė, kad „dauguma aukų, visi vyrai, buvo nušauti“.

Ši neturinti išėjimo į jūrą Vakarų Afrikos šalis yra viena skurdžiausių ir nestabiliausių pasaulio valstybių.

Nuo 2015 metų ji kovoja su džihadistų, susijusių su „Al Qaeda“ ir grupuote „Islamo valstybė“, vadovaujamu sukilimu, per kurį žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o apie du milijonai buvo priversti palikti savo namus.