Britų žvalgyba: Rusijoje už nužudymus nuteisiama vis daugiau kariškių

Kaip rašo „Ukrinform“, tai socialiniame tinkle X pranešė Didžiosios Britanijos gynybos ministerija, remdamasi žvalgybos duomenimis.

Žinyba cituoja Rusijos leidinio „Mediazona“ informaciją, kad 2023 metais už nužudymus buvo nuteisti 116 Rusijos kariškių, tai yra beveik 900 proc. daugiau nei užpernai. 2022 metais tokių nuteistųjų buvo 13, o 2021 metais – 11.

Pasak Rusijos leidinio „Viorstka“, 2023 metais buvę nuteistieji, tapę Rusijos armijos kariškiais, figūravo 190-yje baudžiamųjų bylų, iš kurių 20 buvo iškelta dėl nužudymo ar pasikėsinimo nužudyti.

Be to, 2024 metų balandžio 8 d. laikraštis „The New York Times“, remdamasis organizacijos „Rusija už grotų“ vadove Olga Romanova, pranešė, kad į Rusiją grįžo 15 000 kariškių, kurie buvo užverbuoti į armiją kalėjimuose ir kuriems buvo suteikta malonė.

REKLAMA

REKLAMA

„Didelį Rusijos kariškių ir veteranų įvykdytų nužudymų skaičių tikriausiai iš dalies lemia lėtiniai su karu susiję psichikos sutrikimai. Prie jų priskiriami potrauminio streso sutrikimas (PTSD) ir desensibilizacija smurtui mūšio lauke. Alkoholizmas ir narkotikų vartojimas dėl žemos moralės ir nuobodulio yra prie to tikriausiai prisidedantys veiksniai. Situaciją komplikuoja sugrįžę buvę nuteistieji, kurie jau turėjo polinkį į nusikalstamumą ir ekstremalų smurtą“, – pažymi britų žvalgyba.

Kaip anksčiau rašė „Ukrinform“, Rusijos kaliniai, išvykę kariauti prieš Ukrainą, nebesulaukia RF prezidento Vladimiro Putino malonės. Dabar jie turi tenkintis tik lygtiniu paleidimu.