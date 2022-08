Branduolinio karo perspėjimas? Parodytos kažkur pervežamos Kinijos tarpžemyninės raketos „Dongfeng-5b“

Šis vaizdo įrašas, kurio tikrumo patikrinti negalime, pasirodė tvyrant įtampa tarp Kinijos ir JAV. Pirmoji kaltina amerikiečius „siekiu peržengti raudonąją liniją“ JAV Atstovų Rūmų pirmininkei Nancy Pelosi planuojant apsilankyti Taivane.

Vaizdo įraše matyti pervežamos iš vienos vietos į kitą raketos DF5b. Viena iš keliamų versijų – tokiu būdu yra siekiama perdislokuoti savo branduolinių ginklų atsargas, kad potencialus priešas jų nesunaikintų pirmuoju smūgiu. Kita galima versija – bandymas pagąsdinti branduoliniu atsaku. Vaizdo įraše nematyti nė vieno žmogaus, gatvės atrodo visiškai tuščios, o kas filmavo taip pat nėra aišku.

„Anonymous“ savo paskyroje patvirtino, kad tai yra tikrai Kinijoje šiomis dienomis darytas vaizdo įrašas.

Žiniasklaidoje skelbiama, kad N. Pelosi lėktuvas Taivane turėtų nusileisti apie 16 val. 30 min. Lietuvos laiku.

