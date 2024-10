Blinkenas reikalauja „Hezbollah“ nuginklavimo

„Manome, jog reikia skubiai rasti diplomatinį sprendimą ir visiškai įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją 1701, kad palei sieną tarp Izraelio ir Libano įsivyrautų saugumas“, – po pokalbio su N. Mikačiu žurnalistams sakė A. Blinkenas.

Rezoliucija 1701 buvo priimta per 2006 m. Libano karą. Ji, be kita ko, numato, kad Libane pasienio su Izraeliu teritorijoje gali būti dislokuoti tik JT misijos „Unifil“ taikdariai bei Libano kariai. Nepaisant to, „Hezbollah“ liko teritorijoje, kuri dabar smarkiai apšaudoma Izraelio.

Kartu A. Blinkenas paragino Izraelį imtis veiksmų, kad per jo atakas prieš „Hezbollah“ taikinius Libane nenukentėtų civiliai ir libaniečių kariai. „Norime garantuoti, kad tokiose vietose, kaip Beirutas, būtų imtasi pastangų užtikrinti žmonių saugumą ir kad nebūtų apšaudomi civiliai“, – kalbėjo A. Blinkenas.