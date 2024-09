Blinkenas ragina nesiimti eskaluojančių veiksmų Artimuosiuose Rytuose

„Prancūzija ir Jungtinės Valstijos vieningai ragina laikytis santūrumo ir siekti deeskalacijos Artimuosiuose Rytuose apskritai, o ypač Libane“, – pareiškė A. Blinkenas po Paryžiuje surengtų derybų su Prancūzijos kolega Stephane'u Sejourne.

A. Blinkenas sakė, jog tai ypač svarbu tuo metu, kai tarptautinė bendruomenė toliau stengiasi susitarti dėl paliaubų Gazos Ruože, kad būtų nutrauktas Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ konfliktas.

„Toliau dirbame, kad derybos dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože pasiektų finišo tiesiąją... Manome, kad tai tebėra ir įmanoma, ir būtina. Tačiau taip pat nenorime, kad kuri nors šalis imtųsi eskaluojančių veiksmų, kurie tai apsunkintų“, – sakė JAV valstybės sekretorius.

S. Sejourne pažymėjo, kad ir Paryžius, ir Vašingtonas yra „labai susirūpinę dėl padėties“ Artimuosiuose Rytuose.

Jis sakė, kad Jungtinės Valstijos ir Prancūzija koordinuoja veiksmus, kad šalims būtų „siunčiami deeskalacijos signalai“.

„Libanas po visaverčio karo neatsigautų“, – pažymėjo jis.

Nuogąstavimai, kad Izraelio šiauriniame pasienyje gali kilti didelis karas, sustiprėjo po to, kai Libane per dvi dienas sprogo tūkstančiai „Hezbollah“ kovotojų ryšio priemonių ir per tuos sprogimus žuvo 37 žmonės, o dar beveik 3 tūkst. buvo sužeisti.