Berlynas: Kinija lazeriu taikėsi į Vokietijos lėktuvą

Ministerija nurodo, kad Vokietijos lėktuvas dalyvavo Europos Sąjungos (ES) operacijoje ASPIDES, kurios tikslas – užtikrinti jūrų saugumą.

„Pavojaus kėlimas Vokietijos personalui ir operacijos sutrikdymas yra visiškai nepriimtini“, – socialiniame tinkle „X“ pareiškė Vokietijos užsienio reikalų ministerija.

The Chinese military employed a laser targeting a German aircraft in the EU operation #ASPIDES. Endangering German personnel & disrupting the operation is entirely unacceptable. The Chinese ambassador was summoned to the Federal Foreign Office today.

REKLAMA