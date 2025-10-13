Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu ragina Izraelį vienytis po įkaitų paleidimo

2025-10-13 06:58 / šaltinis: BNS
2025-10-13 06:58

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pripažino, kad jo sprendimas dėl ugnies nutraukimo Gazos Ruože sukėlė prieštaringų nuomonių, tačiau paragino artėjantį įkaitų išlaisvinimą laikyti vienybės akimirka. 

0

„Tai jaudinantis vakaras, ašarų vakaras, džiaugsmo vakaras, nes rytoj mūsų vaikai sugrįš į savo kraštą“, – teigė B. Netanyahu, cituodamas Biblijos eilutę.

„Rytojus yra naujo kelio pradžia – atstatymo kelio, gijimo kelio ir, tikiuosi, vieningų širdžių kelio“, – per televiziją transliuotame kreipimesi sakė jis. 

Kai kurios islamistų kovotojų grupuotės „Hamas“ Gazos Ruože laikomų įkaitų šeimos kritikavo B. Netanyahu, sakydamos, esą jis pirmenybę teikė karinei pergalei, o ne įkaitų išlaisvinimui. 

Jungtinių Valstijų specialusis pasiuntinys Artimuosiuose Rytuose Steve'as Witkoffas šeštadienį gyrė B. Netanyahu vadovavimą per solidarumo su artimaisiais mitingą. Tačiau dalis minios tada jį nušvilpė. 

Izraelio lyderis taip pat sulaukė dešiniųjų kritikos, įskaitant ir iš savo kabineto griežtosios linijos narių, dėl sutikimo apsikeisti belaisviais. 

„Tai istorinis įvykis, kuriame persipina liūdesys dėl žudikų paleidimo ir džiaugsmas dėl įkaitų sugrąžinimo“, – pareiškė B. Netanyahu.

„Žinau, kad yra daug prieštaringų nuomonių, bet šią dieną (...) turime visas priežastis jas atidėti į šalį, nes kartu pasiekėme milžiniškų pergalių“, – pridūrė jis.

