Kalendorius
Spalio 12 d., sekmadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Benjaminas Netanyahu: Izraelis pasirengęs priimti visus įkaitus

2025-10-12 14:59 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-12 14:59

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi priimti visus Gazos Ruože „Hamas“ tebelaikomus įkaitus.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pareiškė, kad jo šalis yra pasirengusi priimti visus Gazos Ruože „Hamas“ tebelaikomus įkaitus.

REKLAMA
0

„Izraelis yra pasiruošęs ir pasirengęs nedelsiant priimti visus mūsų įkaitus“, – sekmadienį paskelbtame pareiškime teigė B. Netanyahu.

Taip jis kalbėjo prieš pagal paliaubų susitarimą su „Hamas“ pirmadienį numatytą apsikeitimą. Pagal pirmąjį susitarimo etapą „Hamas“, kurio mirtinas išpuolis prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną įžiebė konfliktą, paleis įkaitus, iš kurių 20, Izraelio manymu, vis dar yra gyvi, mainais į beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų