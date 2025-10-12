Benjaminas Netanyahu: Izraelis pasirengęs priimti visus įkaitus

„Izraelis yra pasiruošęs ir pasirengęs nedelsiant priimti visus mūsų įkaitus“, – sekmadienį paskelbtame pareiškime teigė B. Netanyahu.
Taip jis kalbėjo prieš pagal paliaubų susitarimą su „Hamas“ pirmadienį numatytą apsikeitimą. Pagal pirmąjį susitarimo etapą „Hamas“, kurio mirtinas išpuolis prieš Izraelį 2023 metų spalio 7 dieną įžiebė konfliktą, paleis įkaitus, iš kurių 20, Izraelio manymu, vis dar yra gyvi, mainais į beveik 2 tūkst. palestiniečių kalinių.
