Belgijos policija paryčiais neutralizavo du žmones nužudžiusį teroristą

Kituose šaltiniuose skelbiama, kad šaulys buvo „sulaikytas“ arba „neutralizuotas“. Pirmadienį Briuselyje du Švedijos piliečius nužudęs šaulys galėjo būti suimtas antradienį, Belgijos sostinės meras televizijai BFM TV pasakojo Philippe'as Close'as.

„Atrodo, kad įtariamasis iš tiesų neutralizuotas“, – „Reuters“ cituojamas P. Close'as po pranešimų apie suėmimą vienoje Briuselio Šerbeko rajono kavinėje.

BREAKING: Abdesalem Lassoued, the prime suspect in the Brussels attack that tragically took the lives of two Swedish football fans, has been neutralized inside a café in the city, according to Reuters.



Known to intelligence agencies for his radicalized views, Lassoued's demise… pic.twitter.com/12PJdAU722

REKLAMA