Belgijos maisto agentūra perspėjo: nevalgykite savo Kalėdų eglutės

Neįprasta žinia nuskambėjo, kai aplinkosaugininkų tvirtove laikomas Gentas, miestas šalies šiauriniame Flandrijos regione, sukėlė nuostabą, paskelbęs patarimus perdirbti spygliuočius pietų stalui.

Miesto tinklalapyje pasiūlyta sekti Skandinavijos pavyzdžiu ir nubraukti nuo eglutės spyglius, blanširuoti ir išdžiovinti bei panaudoti kad ir aromatinio sviesto gamybai.

Belgijos federalinė maisto saugumo agentūra AFSCA, paklausta, ką apie tai mano, atsakė griežčiausiu „Ne“.

„Kalėdų eglutės nėra skirtos patekti į mitybos grandinę“, – sakoma agentūros pranešime. „Nėra jokio būdo užtikrinti, kad valgyti Kalėdų eglutes būtų saugu – nei žmonėms, nei gyvūnams“, – teigė agentūra, pabrėžusi, kad daugumoje šventėms užaugintų medelių veikiausiai esama pesticidų.

Be to, vartotojams neįmanoma sužinoti, ar Kalėdų eglutės buvo apdorotos ugniai atsparia medžiaga, o to nežinant gali būti rimtų, net mirtinų padarinių, perspėjo agentūra. „Trumpai tariant, yra daug priežasčių neskatinti pakartotinio kalėdinių eglučių panaudojimo maisto grandinėje“, – sakoma jos pranešime.

Miestas, regis, atsižvelgė į įspėjimą ir pakoregavo savo įrašą, pakeitęs antraštę „Suvalgyk savo Kalėdų eglutę“ į „Skandinavai suvalgo savo eglutes“.