Belgijoje nušautas policininkas, dar vieno būklė kritinė

Per kratą netoli Belgijos Šarlerua miesto nušautas policininkas. Specialiųjų pajėgų pareigūnas buvo mirtinai sužeistas šūvių, pranešė naujienų agentūra „Belga“, remdamasi Šarlerua prokuratūra. Per susišaudymą žuvo ir vyras, kuris per kratą užsibarikadavo name.