BBC atsiprašė Trumpo, tačiau atmeta galimą ieškinį dėl šmeižto

Tokie komentarai nuskambėjo po to, kai šis sunkumų kamuojamas transliuotojas kiek anksčiau pranešė, kad tiria galimą antrą atvejį, kuomet buvo klaidinamai sumontuota D. Trumpo kalba.
Pirmadienį BBC atsiprašė už tai, kad pernai parodytoje dokumentikoje buvo sudarytas įspūdis, jog D. Trumpas prieš pat jo rėmėjų išpuolius JAV Kapitolijuje 2021 m. sausio 6 d. tiesiogiai ragino imtis „smurtinių veiksmų“. Atitinkamas montažas sukėlė audrą, dėl kurios sekmadienį atsistatydino BBC generalinis direktorius ir naujienų skyriaus vadovė, o D. Trumpo advokatai pagrasino prisiteisti 1 mlrd. dolerių (apie 860 mln. eurų).
BBC valdybos pirmininkas Samiras Shah „išsiuntė asmeninį laišką Baltiesiems rūmams, kuriame prezidentui D. Trumpui aiškiai pasakoma, jog jis ir korporacija atsiprašo už prezidento kalbos montažą“, pareiškime nurodė transliuotojas.
„Nors BBC nuoširdžiai apgailestauja dėl to, kaip vaizdo įrašas buvo sumontuotas, mes visiškai nesutinkame, kad esama pagrindo ieškiniui dėl šmeižto“, – priduriama pareiškime, kuriame taip pat teigiama, kad BBC teisininkai kreipėsi į D. Trumpo advokatų komandą.
Toliau diskutuojant apie „Panorama“ dokumentiką, kuri buvo parodyta 2024 m. spalį, BBC pareiškė, kad tiria dar vieną D. Trumpo kalbos, pasakytos riaušių Kapitolijuje dieną, montažo atvejį. Laikraštis „The Telegraph“ pranešė, kad 2022 m. birželį BBC savo laidoje „Newsnight“ parodė dar vieną reportažą, kuriame frazės, nuskambėjusios D. Trumpo kalboje, buvo sumontuotos taip, jog atrodytų, kad jis ragina savo šalininkus žygiuoti į Kapitolijų ir „kovoti iš visų jėgų“.
BBC atstovas pažymėjo, kad „mūsų dėmesys buvo atkreiptas į šį klausimą ir mes dabar jį nagrinėjame“.
Skandalas dėl montažo kilo politiškai jautriu metu britų transliuotojui, kuris turėtų persiderėti dėl korporacijos valdymą reglamentuojančios Karališkosios chartijos. Dabartinė chartija nustos galioti 2027-aisiais.
