Bažnyčioje Ukrainoje kilo riaušės: išdaužytas vidus, panaudotos ašarinės dujos

Pranešama, kad šturme dalyvavo metropolitas Teodosijus, įtariamas tarpreliginės neapykantos kurstymu.

Minia įsiveržė į katedrą ir ėmė varyti lauk Ukrainos stačiatikių bažnyčios kapelionus ir kitus bendruomenės narius.

Kilo muštynės, buvo panaudotos pipirinės dujos, minia daužė stebėjimo kameras, langus ir duris.

❗️ BREAKING: Members of the UOC-Moscow Patriarchate stormed St. Michael's Cathedral in Cherkasy



Metropolitan Theodosius, suspected of inciting inter-religious hatred, was with them.



Once inside the cathedral, the people began to drive out chaplains of the Orthodox Church of… pic.twitter.com/ttAO4XM8PP