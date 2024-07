Bangladeše – kruvini protestai: žuvusiųjų skaičius pasiekė 105

Po to, kai buvo pranešta, kad per neramumus žuvo 75 asmenys, visos trys sostinės Dakos ligoninės pranešė apie dar 24 žmonių žūtį, be to, apie šešis žuvusiuosius pranešta ir šiauriniame Rangpuro mieste.

Protestuotojai Bangladeše šturmavo kalėjimą, išlaisvino šimtus nuteistųjų

Protestuojantys studentai centriniame Bangladešo Narsingdžio rajone penktadienį šturmavo kalėjimą ir išlaisvino šimtus nuteistųjų, o po to kalėjimo pastatą padegė, naujienų agentūrai AFP pranešė vienas policijos pareigūnas.

„Nuteistieji paspruko iš kalėjimo, o protestuotojai padegė kalėjimo pastatą, – pasakė pareigūnas, prašęs neminėti jo vardo ir pavardės. – Nežinau, kiek jų pabėgo, bet greičiausiai keli šimtai.“

Vyresnysis Narsingdžio rajono vyriausybės pareigūnas Moushumis Sarkeris naujienų agentūrai AFP patvirtino, kad iš kalėjimo pabėgo kaliniai, tačiau daugiau informacijos nesuteikė.

Vienas netoli kalėjimo gyvenantis Narsingdžio gyventojas naujienų agentūrai AFP pasakojo matęs mažiausiai 20 vyrų, kurie ėjo iš kalėjimo, nešini rankinėmis su savo daiktais.

Po to, kai policija sugriežtino priemones, kuriomis stengiasi išvaikyti darbuotojų priėmimo į valstybinę tarnybą taisykles pakeisti reikalaujančių studentų protestus, Bangladeše šią savaitę žuvo mažiausiai 50 žmonių.