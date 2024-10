Baltijos jūroje sprogo ir užsidegė tanklaivis: gelbėtojai kovoja su ugnimi

Dabar degantis tanklaivis yra sustojęs netoli Vokietijos Kylungsborno miesto. Pranešama, kad laivas gabeno kelis šimtus tonų mazuto.

Šiuo metu gelbėjimo laivai bando užgesinti tanklaivyje kilusį gaisrą. Operacijoje taip pat dalyvauja keli sraigtasparniai.

Something has caused small German tanker ANNIKA to stop and garner the attention of nine tugs, coast guard and pollution control vessels.



Closest port has fire engines and ambulances on the dock.



In Mecklenburger Bucht, south Baltic Sea. German waters.



