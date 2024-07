Baltieji rūmai neigia pranešimus, kad Joe Bidenas svarsto trauktis iš rinkimų

Laikraščio pranešime teigiama, kad J. Bidenas apie svarstymus trauktis iš rinkimų kalbėjosi su „svarbiu sąjungininku“. Sąjungininko teigimu, 81-erių prezidentas sakė žinąs, jog galbūt negalės išgelbėti savo kandidatūros, jei ateinančiomis dienomis neįtikins visuomenės, kad yra tinkamas kandidatas į prezidentus.

Praėjusią savaitę J. Bidenas TV debatuose su savo konkurentu Donaldu Trumpu pasirodė labai prastai. Dabar spaudimas demokratui didėja ir savo gretose. Tiesa, žinomiausi partijos veidai iki šiol susilaikė nuo griežtos kritikos ir viešai palaiko J. Bideną.

Baltieji rūmai mėgina išsklaidyti abejones dėl jo tinkamumo eiti pareigas.

J. Bidenas trečiadienį ketina susitikti su demokratų gubernatoriais, kad užsitikrintų jų paramą. Penktadienį prezidentas ketina duoti interviu televizijai. Be to, ateinančiomis dienomis numatyti rinkiminiai renginiai Viskonsine ir Pensilvanijoje. Kitą savaitę J. Bidenas surengs spaudos konferenciją per NATO viršūnių susitikimą Vašingtone.

Netrukus po to, kai pasirodė „The New York Times“ pranešimas, JAV stotis CNN, taip pat remdamasi vienu sąjungininku, paskelbė panašaus turinio informaciją. Nėra aišku, ar šaltinis yra tas pats asmuo. Paklaustas, kaip pakomentuotų šį pranešimą, atstovas atsakė trumpai: „Taip pat“.