Azerbaidžane – krata Rusijos naujienų agentūros „Sputnik“ biure: sulaikyti 2 žurnalistai

Rusijos užsienio reikalų ministerija pranešė iškvietusi Azerbaidžano ambasadorių pasiaiškinti dėl kratos ir „neteisėto Rusijos žurnalistų sulaikymo“ per operaciją agentūros „Sputnik“ biure, kuris, kaip pranešama, dirbo, nepaisydamas vasarį duoto nurodymo nutraukti veiklą.

„Sputnik“ pranešė, kad buvo sulaikytas jo Baku biuro vadovas Igoris Kartavycas ir vyriausiasis redaktorius Jevgenijus Belousovas, kuriems „pareikšti absurdiški kaltinimai dėl to, kad jie yra FSB (Federalinės saugumo tarnybos) agentai“.

Agentūra pridūrė, kad Rusijos diplomatams nebuvo leista susitikti su sulaikytaisiais.

Įvykio vietoje buvęs naujienų agentūros AFP žurnalistas matė, kaip policijos pareigūnai išveda šią porą iš agentūros „Sputnik“ biuro.

Azerbaijan arrested Sputnik Azerbaijan Director Igor Kartavykh and editor-in-chief Evgeny Belousov today.



