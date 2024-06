Avarija Rusijoje: nuo bėgių nulėkė traukinys su 232 keleiviais, yra žuvusių

Apie traukinio avariją buvo pranešta trečiadienį.

Avarija įvyko Rusijos šiaurinėje Komijos respublikoje.

Anot Rusijos valstybinės geležinkelių bendrovės, traukinį sudarė 14 vagonų, nuo bėgių nulėkė devyni.

Du žmonės avarijos metu žuvo, vienas dingo be žinios. Dar iki 50 žmonių buvo sužeista. Iš viso traukiniu važiavo 232 žmonės.

A Vorkuta-Novorossiysk passenger train derailed in Russia



Nine out of 14 cars of the train derailed. Medics are treating the injured passengers on the spot - they have bruises and cuts. The number of injured is 70 people. At least 5 of them may be in serious condition.



In… pic.twitter.com/s1gi7D7jbi